DÉCRYPTAGE - Nombre de patients sous traitement : Des variations du simple au double en une semaine, désormais beaucoup plus de malades que de guéris.

Le Directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, le Docteur Aloyse Waly Diouf, a annoncé, ce dimanche, que 800 malades sont aujourd’hui recensés dans les sites de prise en charge des personnes atteintes du nouveau coronavirus, soit 63 de plus que la veille.







Selon les résultats des examens virologiques, 67 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées, hissant le nombre des patients hospitalisés à 800, à la date du 3 mai 2020. C'est le chiffre le plus élevé de personnes sous traitement depuis le premier cas de Covid-19 enregistré par notre pays.







L’évolution quotidienne du nombre de nouveaux cas au Sénégal est rapide, la courbe de contagion est ascendante. Mais, le recensement des cas de Covid-19 varie radicalement d’une région à l’autre : certaines sont peu touchées, quand d’autres sont frappées plus durement.







Comparer le nombre de patients hospitalisés aujourd'hui à celui d'il y a une semaine s’avère alors pertinent. Surtout quand les chiffres varient du simple au double. C'est mauvais signe.







Le nombre de malades multiplié par 2 en l'espace d’une semaine







Ce dimanche 3 mai 2020, à 10 heures, le Directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action, le Docteur Aloyse Waly Diouf, a comptabilisé 800 patients sous traitement contre « seulement » 380 le dimanche d’avant, à la même heure.







Autrement dit, le nombre de malades du coronavirus recensés au Sénégal a été multiplié par deux en l'espace d’une semaine. Ce doublement du nombre de malades dans une période de 7 jours consécutifs (26 avril-3 mai) est inédit. C'est l'augmentation des tests réalisés au quotidien qui explique ce « bond ».



Pourtant, dix jours avant, il y avait plus de guéris que de malades.







À la date du jeudi 23 avril 2020, le pays comptait 257 patients guéris et 215 sous traitement, soit 42 de moins. La tendance s’est inversée le lendemain, puisque le nombre d’hospitalisation est passé à 276 et les sorties d’hôpital estimées à 262.