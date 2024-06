DÉCOUVERTE : N°3 - La tragique histoire de la « Vénus hottentote » ou « Fat Bum » et la quête de justice posthume

Dans les années 1800, elle a été exhibée dans des foires et des spectacles en Europe en raison de ses caractéristiques physiques considérées comme inhabituelles selon les normes européennes de l'époque, notamment ses fesses proéminentes et ses organes génitaux hypertrophiés.

Elle a été présentée comme une curiosité exotique et a été soumise à l'exploitation et à l'objectification raciste. Sa vie a été marquée par l'exploitation et le spectacle de son corps, qui étaient considérés comme une représentation de la supposée infériorité des peuples africains.

Après sa mort en 1815, son corps a été disséqué et ses restes ont été exposés dans un musée à Paris pendant de nombreuses années, symbolisant le colonialisme, le racisme et l'exploitation des peuples autochtones.

L'histoire de Sarah Baartman est un exemple tragique de la manière dont les personnes marginalisées ont été exploitées et exhibées pour le divertissement et la curiosité de l'Europe coloniale, et elle a suscité des débats sur l'éthique de l'exposition des corps humains à des fins commerciales et de divertissement.