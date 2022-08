DAROU MOUKHTY / Une association constate que la cité sombre dans l’obscurité

« Takku Défar Darou Moukhty » ne compte pas supporter encore plus longtemps leur cité vivre dans l’obscurité une fois la nuit tombée. L’association vient publiquement d’appeler les populations à une dynamique participative pour se procurer, dans un premier jet, environ 1.500 lampadaires.

Serigne Moustapha Sylla, coordinateur de l’association, estime que cette démarche permettra de juguler l’insécurité galopante à Darou.



L’association inaugurait la maternité construite en l’espace d’une année et baptisée Sokhna Faty Issa Diop. « Takku Défar Darou Moukhty » signale avoir aussi procédé à des adductions d’eau dans les quartiers périphériques de la cité et compte multiplier les réalisations...