DAROU MOUKHTY / Le père de Pape Mamadou Seck, le moral au ras des pâquerettes : « S’il est mort, qu’on m’amène son corps et je vais l’inhumer! »

Un père visiblement désemparé de ne pouvoir retrouver là et maintenant son fils réputé appartenir à la force spéciale de Yewwi Askan Wi est allé puiser jusque dans ses réserves pour demander de l’aide. Pour lui, Pape Mamadou Seck ne saurait être coupable de ce qu’il est accusé.



« Nous sommes très inquiets. Depuis que mon fils a été placé en garde à vue, ni sa mère ni moi n’avons été en mesure de le voir ou de lui parler. Nous avons vécu un calvaire inouï jusqu’à ce que j’apprenne qu’il a été transféré au niveau du pavillon spécial Le Dantec. Il doit faire là-bas entre 3 et 4 jours. À la veille de la Tabaski, on nous dit, via les réseaux sociaux, que Pape Modou est mort. Quelques heures plus tard, on nous annonce qu’il s’est évadé. On ne sait pas s'il est allé se jeter dans la mer ou se donner la mort par pendaison. Pape Modou Seck n’est pas un homme violent. Même pour son mouton, c’est moi qui l’égorge en son nom. Il n’ose même pas égorger un coq. Les témoignages de ses amis sont unanimes à dire que c’est un homme correct, discret et timide... »



Pape Moussa Seck, la mort dans l’âme, doute désormais, que son fils soit encore en vie. « Nous ne savons rien de Pape Modou Seck. Il n’y a que ces gens qui le détenaient qui sont en mesure de dire ce qui s’est réellement passé. Pape Modou Seck n’a jamais été faire de dialyse. S’il n’est pas mort qu’on le libère. S’il est mort, je me contenterai de l’inhumer. »



À l’état actuel des choses, le père de Pape Mamadou Seck souhaite qu’on l’édifie pour de bon. « Les enquêteurs sont venus fouiller chez lui et ils n’ont trouvé aucune arme. » Il poursuit : « Je veux que cette affaire soit tirée au clair. S’il est coupable, qu’on le juge. S’il n’est coupable de rien, qu’on le laisse retrouver sa famille, ses enfants, son épouse. Celle-ci m’a dit tenir de son mari qu’il n’est mêlé en rien dans cette affaire... »