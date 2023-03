DAROU MOUKHTY/ Le Khalife à Sonko : « Neek leen ci liy defar rewmi rek …Seul Dieu décidera de qui présidera aux destinées du Sénégal! »

Ousmane Sonko et une forte délégation se sont rendus ce dimanche à Darou Moukhty à 72 heures du magal commémorant les retrouvailles entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba à l’occasion du retour d’exil de ce dernier. Le leader de Pastef a profité de l’entretien à lui offert par le Khalife pour saluer l’héritage spirituel de Borom Darou.



Il se réjouira aussi de la discipline notoire qui règne dans la cité. Serigne Bassirou Anta Niang, qui a réservé un accueil chaleureux à son hôte, se résumera à demander aux hommes politiques, de manière générale et à Ousmane Sonko plus particulièrement, de demeurer dans la voie qui mène à la construction du Sénégal, non sans lui rappeler que le pouvoir échoira à celui que Dieu choisira.



« Nous accepterons ce choix ! » mentionne-t-il avant de préciser qu’il priera pour tous ceux qui viendront solliciter ses prières. « Damaa teudé njaxaa naay ! » ( Je suis à équidistance des chapelles politiques).