DAROU MOUHTY 2024- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye : « Les politiciens tiennent ce pays en otage »

Comme à son habitude, Serigne Abô Mbacké Ibn Serigne Fallou Asta Dièye a célébré le magal de Darou Mouhty dans son quartier général en compagnie de ses disciples et amis. Un moment fort solennel qu’il a saisi pour regretter le comportement des hommes politiques qui tiennent ce pays, selon lui, en otage. Déplorant les morts enregistrées lors des échauffourées et les saccages perpétrés sur des commerces appartenant à des privés innocents, le Chef religieux n’a pas caché sa frustration. Il invitera les uns et les autres à savoir raison garder et à travailler dans le sens de paix et de la sérénité .