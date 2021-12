DAROU MINAME - Un charlatan adultérin tente d'avoir des rapports sexuels avec une femme mariée et reconnait les faits…

Prétextant la sauver des pratiques mystiques de son époux, un charlatan a été jusqu'à demander à une de ses clientes d'accepter d'entretenir des rapports sexuels avec lui. Le manège se passe à Darou Miname et il est l'œuvre d'un homme qui dispensait ses services dans la cité depuis un bon bout de temps.



Pour son modus operandi, il faut retenir que l’homme passe d’abord à la maison de sa victime, enfouit dans le sol des gris-gris et après coup, passe les déterrer pour faire croire au miracle. En l’espèce, il promettait à sa proie de l’affranchir des pratiques mystiques de son mari qui était parvenu à la dominer et à minorer ses chances de s’épanouir financièrement.



Pris à son propre piège, l'homme reconnaîtra son forfait devant les éléments de Xudamul Xadim. L'arrestation du malfrat s'est opérée devant plusieurs personnalités du quartier.