DAROU KARIM / Serigne Modou Abdoulaye Mbacké Ibn Serigne Modou Faty Khary exige de ses disciples qu'ils se conforment aux ndigël du Khalife au risque de...

'' Quiconque refusera de se conformer aux règles édictées dans le code de conduite de Serigne Mountakha Mbacké, devra s'attendre à en subir les conséquences. La parole du Khalife de Serigne Touba n'est ni fortuite ni aléatoire. Elle est d'émanence divine, car la mission du Cheikh a juste été de redorer le blason de l'Islam... ''



Le commentaire est de Serigne Modou Abdoulaye Mbacké Ibn Serigne Modou Faty Khary. Chef religieux à Darou Karim, le Mbacké-Mbacké s'est ainsi voulu très clair en direction de ses disciples. '' Que toute personne qui clame son appartenance à mon cercle de talibés arrête de transgresser les interdits. Si l'un d'entre vous ne le fait pas, qu'il sache qu'il en a été dès lors exclu. '' Il lançait sa fatwa suite à la décision du Patriarche de Darou Miname de veiller désormais à ce que nul ne viole plus la sacralité de la cité religieuse de Touba.



Serigne Modou Abdoulaye Mbacké se permettra aussi d'appeler les populations de Touba à surtout prêter attention à leur port vestimentaire. '' Un bon musulman ne doit pas s'habiller n'importe comment. L'habillement est symbolique d'un état d'esprit et reflète la personnalité de l'individu. Et les gens doivent aussi savoir que Touba est un titre foncier. Ne violons pas son code si on veut vivre en son sein. ''



Le chef religieux ne manquera pas de faire des témoignages sur Serigne Mountakha Mbacké Bassirou estimant qu'il a décidé depuis le bas âge de consacrer sa vie à Serigne Touba et à l'Islam.