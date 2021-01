Cumul de fonctions : Le ministre de l’urbanisme et vice-président de la FSF, Abdoulaye Sow pointé du doigt par Majib Sène.

Dans la lettre intégralement reprise par Dakarmidi, monsieur Sène commencera ainsi : « C’est avec respect et considération que je vous écris cette lettre ouverte pour vous réitérer mes sentiments affectueux et vous exprimer mon soutien pour le succès de votre mission au sein du gouvernement de la République. Ce soutien est motivé par notre appartenance commune au mouvement sportif que nous considérons comme un univers où le soleil ne se couche jamais. »







Apres avoir salué sa nomination au poste de ministre de l’urbanisme. Il rajoutera que « Cela dit je me permets d’attirer votre attention sur le cumul de vos fonctions ministérielle et associative, car vous êtes Vice-Président de la Fédération Sénégalaise de Football, fonction non rémunérée. »



Pour l’ancien agent de la Rts, ce cumul de fonctions est d’autant plus incompréhensible en ces temps où la crise sanitaire fait rage. « Sur le plan du droit rien ne s’oppose à ce cumul mais sur le plan de la morale, de l’éthique et de la dignité protocolaire, il est malvenu d’entretenir cette dualité quasi gênante. Notre pays fortement secoué par cette indésirable covid19 exige une plus grande concentration de tous les sénégalais en particulier de tous les membres du gouvernement autour des stratégies préconisées par le Président de la République pour vaincre durablement les goulots d’étranglement qui retardent notre progression vers l’émergence. »







Da l’avis de Majib Sène, « En vous déchargeant, vous mettrez à l’aise tous ceux qui ont une affection pour vous pour ne pas dire le Président de la République qui vous fait confiance. Dans la vie d’un homme il arrive souvent des situations qui forcent à prendre des décisions qu’on ne prendrait pas en temps normal… Loin de moi l’idée de vouloir peser sur votre conscience encore moins de vouloir chercher à vous influencer, mais juste pour émettre un point de vue tout à fait personnel. »







Enfin, il fera savoir dans les colonnes de Dakarmidi que suite à cette lettre ouverte, le principal concerné l’a directement contacté par voie téléphonique. « Suite à la lettre ouverte que j’ai eu l’honneur d’adresser à monsieur le Ministre Abdoulaye Sow, j’ai eu le plaisir de recevoir au téléphone sa réaction depuis Yaoundé où il se trouve pour les besoins de la campagne de maître Augustin Senghor qui brigue la présidence de la Confédération Africaine de Football. Il m’a expliqué les tenants et aboutissants des responsabilités qu’il assume encore à la Fédération Sénégalaise de Football non sans mettre l’accent sur la non singularité de cette posture qui est loin d’être un cas unique et isolé dans le landerneau sportif de notre pays. »



Un échange téléphonique qu’il a jugé fructueux non sans entrer dans le détail de leur conversation… « En bon démocrate nourri au sérail d’un pays qui se veut avant-gardiste dans ce domaine, J’ai accepté ses propres considérations tout comme j’ai insisté sur les miennes tant il est vrai que c’est point de vue contre point de vue. Il a déploré l’usage de la lettre ouverte compte tenu de notre appartenance commune au mouvement sportif. À mon corps défendant il me plaît de rappeler que depuis les temps immémoriaux la lettre ouverte est admise comme une véritable instance de dialogue la plus durablement moderne et la plus efficace aussi. Sans entrer dans tous les détails… »