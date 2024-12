Culture : Teranga Reggae Festival, l’hospitalité sénégalaise au service du reggae

Le reggae sénégalais s’offre une nouvelle plateforme d’expression avec la première édition du Teranga Reggae Festival, prévue ce 28 décembre 2024 au prestigieux Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, à Dakar. Ce rendez-vous inédit s’annonce comme un événement majeur pour les amateurs de reggae et de musique engagée.



Le choix du nom "Teranga", synonyme d’hospitalité et de convivialité dans la culture sénégalaise, reflète parfaitement l’esprit de ce festival. Il ambitionne de rassembler des artistes locaux et internationaux ainsi que l’artiste guinéen TAKANA ZION qui l’invité d’honneur pour cette première édition.



Porté par des figures emblématiques du mouvement reggae sénégalais, le Teranga Reggae Festival se veut également une plateforme pour promouvoir les jeunes talents, tout en rendant hommage aux pionniers qui ont marqué la scène musicale nationale et internationale.



Au-delà des performances musicales, le festival propose une immersion culturelle avec des stands d’artisanat, des expositions et des panels autour des thématiques chères au reggae : l’unité africaine, la lutte contre les injustices sociales…



Le choix du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose n’est pas anodin. Ce lieu, symbole de l’excellence artistique et culturelle au Sénégal, offre un cadre idéal pour célébrer cette musique qui transcende les frontières et les générations.



Le Teranga Reggae Festival ne se limite pas à un simple événement musical. Il s’inscrit dans une démarche plus large visant à sensibiliser les jeunes et à promouvoir les valeurs du reggae dans la société sénégalaise. À travers des ateliers, des conférences et des collaborations, les organisateurs espèrent pérenniser cette initiative et en faire un rendez-vous annuel incontournable.