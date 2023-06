Culture/Musique : le Xalam 2 retourne aux sources et annonce des dates

JEUNESSE ET TRANSMISSION



Groupe mythique dont la musique géniale a marqué des générations, ils expriment à travers cet album un besoin de renouveau et de transmission. La direction est d’ailleurs axée sur la collaboration et la transmission, en faisant monter sur scène de jeunes talents et en les intégrant dans l'album. Le batteur Macodou Ndiaw et le guitariste Ilon Ba font partie des meilleurs de leur génération, tout comme les chanteurs nouvelle scène africaine Ash The Best et Ndary Lo.



NOUVEL ALBUM : 1ER SINGLE SUR LA CAUSE DES FEMMES

Enregistré entre Saint-Louis et Dakar, l'album, qui comprendra environ neuf titres, sera disponible en fin d'année. Cependant, le premier single « Leeboone » sera dévoilé avant le concert du Pan Piper.

« Leeboone », morceau régulièrement joué en live dans les années 80, n'avait jusque là jamais été inclus dans l'un des nombreux albums internationaux du groupe. Il mettra en avant la batterie de Prosper Niang, Jean-Philippe Rykiel, Macodou Ndiaw, Ilon Ba.

« Leebonne » (Je vous conte en langue wolof du Sénégal) aborde la question de la condition des femmes au Sénégal et en Afrique : les injonctions liées au mariage et les difficultés auxquelles elles sont confrontées parce qu’elles sont nées femmes. Les paroles de cette chanson prennent une signification encore plus forte dans le contexte actuel. Xalam 2 rappelle ainsi qu’il a été à l’avant-garde des questions de société et demeure un groupe engagé.

Un clip accompagnera la sortie du single, offrant une expérience visuelle complémentaire qui capturera l'énergie unique et la présence scénique de Xalam 2.