Culture : Lancement des festivités du « Jaxaay Festival », ce 27 décembre

La commune de Jaxaay, en partenariat avec l’association Gouy Gui, va lancer les festivités de « Jaxaay Festival » à partir de ce mardi 27 jusqu’au 31 décembre 2022. Un événement culturel entre la mairie de Jaxaay-Parcelles de Keur Massar et l’association Gouy Gui.

Ainsi, durant cinq jours, la commune de Jaxaay va faire découvrir aux populations les talents des jeunes artistes de la localité, à travers le village du festival, les concerts sons et lumières.



Une consultation gratuite est prévue à la journée du 28 décembre avec comme spécialités : la médecine générale, l’ophtalmologie, la pédiatrie, l’odontologie et la gynécologie. Une foire est organisée pour permettre aux artisans et aux Gie des femmes d’exposer leurs produits locaux et d’avoir plus de visibilité. Un séminaire de formation sur l’entrepreneuriat est offert aux jeunes désirants entreprendre.



Pour les enfants et élèves, une kermesse et un tournoi de génie en herbe sont prévus, une occasion pour le maire Abdou Aziz Diané de récompenser les meilleurs élèves de la commune. « Jaxaay festival » se veut un agenda culturel qui va offrir plus d’ouverture à cette commune du département de Keur Massar.