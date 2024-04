Culture: La bibliothèque de l'ancien Président Senghor mise en vente aux enchères le 16 avril prochain à Caen

Triste fin pour les milliers d'ouvrages de l'ancien Président de la République du Sénégal, poète, académicien, Leopold Sedar Senghor. En effet, le Groupe de recherche international Leopold Sedar Senghor a lancé une alerte sur RFI, ce vendredi 5 avril 2024, " Ce sont plus de 300 lots qui sont mis en vente, pour des sommes allant de 20 à 3 000 euros. Un trésor littéraire et patrimonial qui risque d'être éparpillé". Dans une lettre adressée aux nouvelles autorités sénégalaises, il appelle à racheter le lot d'ouvrages avant qu'il ne soit trop tard. « On a, à peu près, un millier d’ouvrages de la bibliothèque personnelle de Senghor. Il y a tous les ouvrages des amis de Senghor et du mouvement de la négritude, Aimé Césaire, qui dédie par exemple le Discours sur le colonialisme à ce vieux Léopold Sédar Senghor, a informé l'universitaire Céline Labrune-Badiane, au micro de Frederic Garat sur RFI.



" Les modalités de leur rapatriement au Sénégal ne nous appartiennent pas, néanmoins, on voudrait attirer l’attention des nouvelles autorités, du futur ministre de la Culture, sur la nécessité, justement, de ramener ce patrimoine au Sénégal afin qu’il puisse être accessible au public. L’État du Sénégal peut très bien racheter au moins une partie de ces ouvrages », avait indiqué Mme Céline Badiane, avant la publication de la liste du nouveau gouvernement dont Mme Khady Diene Gaye est la nouvelle ministre de la Culture, de la jeunesse et des Sports.