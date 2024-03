Culture : "L'auberge des fêtards", un roman qui reflète la société sénégalaise et sa classe politique

Au milieu de cet univers sulfureux, amoral et festif s’affrontent deux femmes que tout sépare. L’une, Sokhna Rose Fatou, est une dame de grande prestance, artificielle et dépensière; l’autre, Rokia, une étudiante issue de la culture hip hop qui vit des dividendes de son charme. C’est à travers la confrontation et les convoitises de ces deux personnages qu'apparaît en arrière fond l’image d’un pays en déclin où la politique, la religion et l’affairisme se mêlent à la fête et à la débauche jusqu’au jour où un vent de révolte souffle dans la périphérie de la capitale.

Auteur de nombreux ouvrages, Babacar Sall met en scène dans ses romans les excès des gens de pouvoir et la révolte des indigents. Il a obtenu à Paris en 2006 le prix Richelieu-Senghor pour l’ensemble de son œuvre poétique.