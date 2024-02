Culture: L’artiste Kalidou Kassé invité de la ville de Castelsarrasin

L’artiste peintre Kalidou Kassé sera l'hôte de la commune française Castelsarrasin du 2 avril au 30 mai 2024. En effet, le célèbre peintre et sculpteur sénégalais participe à une rencontre culturelle, en compagnie du sculpteur français Gérard Casset. Ce rendez-vous international est inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Castelsarrasin pour la promotion des arts plastiques et du patrimoine.



Kalidou Kassé présentera à cette occasion au monde de la culture une fresque murale dans l’optique de faciliter la compréhension, le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques.

Il est prévu aussi une projection du film TITI BOY, placé sous le thème l’amitié entre les hommes et la nature, à l’espace Antonin Delzers, renseigne un communiqué parvenu à Dakaractu.