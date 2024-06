Culture/Audiovisuel: Cinq sénégalaises lauréates du fonds Maissa

Cinq femmes sénégalaises sont les heureuses bénéficiaires du Fonds Maissa. Il s'agit de la productrice Kalista Sy, de la réalisatrice Imam Djonne, de la réalisatrice et productrice Angèle Diabang, de la productrice Bintou Faye, et enfin de la réalisatrice Fagamou Ndiaye. Dans un message posté sur facebook, France au Sénégal annonce le soutien de 5 professionnelles sénégalaises de l'audiovisuel par le Fonds Maïssa ! Ce fonds, dont les lauréates ont été dévoilées lors du Festival de Cannes, vise à soutenir les initiatives artistiques, associatives et entrepreneuriales dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel portées par des femmes en Afrique de l'Ouest.



En effet, renseigne la note, sur 60 projets reçus, 7 projets au total ont été retenus, et sont issus de 3 pays de la région, dont 3 longs métrages et 2 projets associatifs sénégalais.



Ainsi, les lauréates bénéficieront d’un soutien financier et stratégique pour maximiser l'impact et la pérennité de leurs initiatives. France au Sénégal félicite ces femmes inspirantes et engagées !