Crise entre l’État et la Presse : « Elle a toujours porté les grands combats de notre pays » (El Hadji Gorgui Wade Ndoye)

Alors que la tension persiste entre l’État du Sénégal et les acteurs de la presse, El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste et initiateur du Gingembre Littéraire, monte au créneau pour appeler au dialogue et au respect mutuel.

Observateur attentif de la situation, il déplore une rupture préjudiciable entre le pouvoir et un pilier fondamental de la démocratie. « J'appelle le gouvernement du Sénégal à régler la question avec la presse. Cette presse sénégalaise est l'une des meilleures au monde. Elle a toujours porté les grands combats de notre pays. »

Pour El Hadji Gorgui Wade Ndoye, la presse sénégalaise ne mérite pas d’être traitée comme un adversaire. Selon lui, « on ne peut pas, au 21e siècle, avoir le sentiment qu’il y a une guerre ou guéguerre entre l’État et la presse. »

Plus loin, il évoque une culture profondément ancrée dans la parole et le débat, en citant le philosophe Souleymane Bachir Diagne : « Le Sénégal est un pays de hâbleurs. Le jour où les Sénégalais ne parleront plus, cela voudra dire que c’est la fin de ce pays. »

Enfin, soutient-il : « les Sénégalais ne sont pas des gens à qui l’on peut imposer le silence. Ce qu’il faut, c’est faire de nos silences de l’or, faire de nos discours du diamant. »