Crise dans le secteur de la boulangerie sénégalaise : un appel urgent aux autorités

Le 14 janvier 2025, une délégation de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) et du Regroupement des boulangers du Sénégal (RBS) a été reçue par le ministre du Commerce et de l’Industrie. Celui-ci a exprimé sa volonté de soutenir le secteur en promettant un assainissement du milieu, la suppression des taxes sur les intrants, et une révision de la structure du prix du pain. Toutefois, ces engagements tardent à se concrétiser.



Face à cette situation critique, les boulangers lancent un appel solennel au Premier Ministre et au Président de la République.

Ils demandent :

-L’application stricte des réglementations existantes, pour mettre fin à l’anarchie.

-La suppression des taxes sur les intrants et la réduction des droits de douane sur des produits comme la levure.



-Une tarification sociale de l’électricité pour alléger les charges des boulangeries.

Les artisans boulangers insistent sur l’urgence d’une action coordonnée de tous les ministères concernés, notamment le Commerce, l’Intérieur et les Forces armées.



Cette bataille dépasse le cadre des boulangers. Elle concerne également les consommateurs, qui méritent un pain de qualité fabriqué et livré dans des conditions respectueuses des normes d’hygiène. Laisser perdurer cette situation reviendrait à encourager la concurrence déloyale et à sacrifier un secteur vital pour l’économie sénégalaise.



Les boulangers, tout en continuant à rechercher des solutions avec les autorités, avertissent que l’absence de mesures concrètes pourrait entraîner une faillite massive dans leur secteur. La balle est désormais dans le camp de l’État, qui doit agir pour éviter une crise économique et sociale majeure.