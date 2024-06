Crise dans le football malien : Les joueurs menacent de boycotter les prochaines échéances !

Récemment, plusieurs membres de l'équipe nationale, dont le capitaine Hamari Traoré qui évolue au Real Sociedad, ont publié une lettre ouverte adressée aux supporters sur les réseaux sociaux. Dans ce texte, ils expriment leur déception face à l'absence de résultats significatifs de l'équipe ces dernières années. Dans un long communiqué, ils dénoncent également ce qu'ils considèrent comme une "mauvaise gestion" de leur sport par les dirigeants, ainsi qu'un manque de professionnalisme de leur part.



« Chers supporters et passionnés du football malien, Nous, les joueurs de l'équipe nationale du Mali, souhaitons exprimer notre profonde préoccupation face à la crise qui touche notre sport. Depuis plusieurs années, malgré notre dévouement et le soutien fidèle du public, nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Nous partageons pleinement votre colère et votre déception. Il est temps de cesser de cacher la réalité et de se poser les bonnes questions pour espérer changer les choses. »



« En effet, le turnover des joueurs et des entraîneurs est une réalité troublante. Cependant, ne devraient-ils pas aussi se remettre en question, ces dirigeants ? Quelles sont leurs véritables ambitions pour le football malien ? Le professionnalisme doit être notre priorité afin de mettre fin à ces conditions qui entravent nos performances. »



« Bien que nous reconnaissions les efforts de l'État pour améliorer nos infrastructures, les résultats stagnent toujours à cause de la mauvaise gestion de nos dirigeants. Nous appelons les cadres de la fédération à prendre urgemment leurs responsabilités. Nous, les joueurs, sommes déterminés à représenter fièrement notre pays, mais nous avons besoin du soutien et de la vision éclairée de dirigeants résolus à hisser haut le Mali sur la scène internationale. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prenons tous nos responsabilités. »



« Malheureusement, si la situation reste inchangée, nous nous réservons le droit de ne pas honorer la sélection et de ne pas participer aux prochains matchs de qualification. Par amour pour le Mali et pour notre pays, nous prenons cette décision délicate, mais nécessaire pour les prochaines générations. Cela doit cesser. »



« Enfin, merci à tous nos supporters pour leur fidélité et leur passion. Nous sommes fiers de porter les couleurs des Aigles du Mali et espérons que des jours meilleurs sont à venir. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise et ramener la gloire au football malien. »