Crise au Sénégal : le Sénégal face à de nouveaux défis pour relever l’économie du pays

Le bilan est lourd pour le Sénégal, ce mercredi 14 juin la Une des journaux sénégalais était quasi identique. Deux semaines après de rudes manifestations, les acteurs du Conseil National du Patronat et les responsables d’entreprises impactées face à cette crise se sont réunis hier pour faire le bilan des pertes, les conclusions assorties de cette rencontre sont plus que salées :

100 stations d’essence ont été vandalisées, 31 agences bancaires pillées, plus de 300 personnes renvoyées en chômage par la firme Auchan sans compter Wave qui perd 40 pour-cent de son chiffre d’affaires, mais surtout le tourisme, le transport, la médecine ont tous été affectés. Des milliard de l’économie sénégalaise sont partis en vrille.



Aujourd’hui Dakaractu a laissé la parole aux économistes Moubarack LO et Seydina Aliou NDIAYE, pour faire leur analyse sur cette situation.



Selon eux notre pays traverse actuellement une situation très difficile, une situation qui dépasse même celle de la crise du Covid-19.

Pour Moubarack, ces actes de vandalisme notés chez les jeunes ne sont dus qu'au manque de valeur et d’éducation dans nos maisons.



Face à cela, plusieurs facteurs peuvent nous causer préjudice même si le constat n'est pas immédiat, mis à part ceux cités en haut, l’image et la réputation du Sénégal entre aussi en jeu, cette image tant appréciée et admirée de notre cher pays.

Ainsi, pour ces économistes, les autorités feront le nécessaire pour restaurer la paix, mais aussi relever encore une fois l’économie de notre pays.