Crise à la CBAO : Les travailleurs menacent de marcher sur l'ambassade du Maroc

Le collège des délégués du personnel, section syndicale de CBAO groupe Attijariwafa Bank, est dans la rue. Ces travailleurs affiliés au syndicat unique des travailleurs des banques et établissements financiers du Sénégal (SUTBEFS) section syndicale de CBAO groupe Attijariwafa Bank, menace de faire une marche jusqu'à l'ambassade du Maroc pour dénoncer la gestion de l'institution devant la représentation diplomatique du royaume Chérifien.

À l'occasion du sit-in tenu ce samedi à la Place de l'Obélisque, les travailleurs ont présenté une kyrielle de revendications pour décrire leurs conditions exécrables de travail. L'on peut lire sur les pancartes des messages hostiles à la gestion de l'administration : "Stop aux harcèlement au travail ; non à la surcharge de travail ; ras le bol des inégalités ; à travail égal, salaire égal ; Non à l'intimidation ; respect au code du travail ; Non aux affectations arbitraires"...

Ces travailleurs ont eu les soutiens de la Csa et de la Cnts qui se sont engagés à porter le combat pour imposer à la direction de respecter les accords.