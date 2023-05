Crise à La Poste, le ministre Moussa Bocar Thiam recadre le débat: « il n’est pas question de licenciement des agents… ceux qui veulent partir… »

Le directeur général et le conseil d’administration de La Poste ont décidé d’entamer un dialogue afin de trouver les voies et moyens pour encadrer le départ des agents qui le souhaitent. Une déclaration faite par le ministre des télécommunications et de l’économie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, ce mercredi en marge de la caravane « Sénégal Connect » dédiée à la vulgarisation du numérique. « il n’est pas question de licenciement des agents… ceux qui veulent partir on organise les moyens de leur départ. Ceux qui veulent rester, resteront » a rassuré le ministre de tutelle qui a rappelé que le Président Macky Sall a toujours prôné le dialogue et l’apaisement du climat social dans les entreprises. « Il n y a pas de plan social à La Poste » a-t-il insisté au moment ou un supposé déficit de trésorerie et des retards de salaires constituent entre autres les doléances des syndicalistes.