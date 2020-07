Crise APS : La coalition des confédérations syndicales de travailleuses et travailleurs du Sénégal prête à accompagner la lutte

La conférence des Secrétaires Généraux de la coalition des centrales syndicales du Sénégal (CNTS – CSA – CNTS/ FC – UNSAS - UDTS) représenté par les Secrétaires Généraux Mody Guiro, Élimane Diouf et Cheikh Diop a reçu ce mardi 21 juillet 2020, au siège de la CSA, le Secrétaire Général du SYNPICS, annonce un communiqué rendu public.

La Coalition de finir par promettre de tenir prochainement une conférence de presse sur l’ensemble des secteurs où les travailleurs sont en lutte notamment : le service public de la justice, l’hôtellerie, les industries alimentaires, le transport, la pêche etc….

La rencontre, selon la source, qui avait pour objet de recueillir des informations sur le climat tendu qui règne à l’APS, a été l'occasion de faire un large tour d'horizon du secteur des Médias.« Au terme des échanges, la conférence des Secrétaires Généraux de la Coalition des Centrales Syndicales du Sénégal constate de graves violations des droits des travailleurs allant de la suspension arbitraire de salaire, retards de salaires, des irrégularités dans le reversement des cotisations sociales, occasionnant une couverture sociale quasi inexistante, de nombreux écarts sont ainsi notés dans la gestion des Médias Publics », regrettent les syndicalistes. Aussi, apportent-ils tout leur soutien au secteur des médias en attente de la concrétisation par des décrets d'application de la loi portant Code de la Presse et des autres textes qui doivent régir le domaine de l'information et de la communication au Sénégal.Sur la situation que vit le Secrétaire Général du SYNPICS, Bamba Kassé, « dont les droits les plus fondamentaux sont impunément violés (suspension dans ses fonctions et de son salaire) depuis six mois et licenciement abusif de deux agents par la Direction de l'agence de presse sénégalaise », rappelle le communiqué, la coalition de marquer son étonnement face à une si grossière illégalité qui perdure malgré les tentatives de médiation initiée par le ministère de tutelle.La Coalition de considérer qu'il s'agit là d'une situation inacceptable qu'il urge de combattre et s'engage à peser de tout son poids pour que l’exercice du droit et de la mission syndicale ne fassent plus l'objet d'une quelconque agression. Enfin, elle a apporté tout son soutien à KASSÉ et promis de l'accompagner dans toute initiative qu'il plaira au bureau du SYNPICS de prendre pour rétablir les travailleurs de l'APS illégalement sanctionnés dans leur droit.