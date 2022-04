Création du REELS « dans l’AMS » : La coalition Yewwi Askan Wi vers une impasse?

Créée en 1958, l’association des maires du Sénégal a pour vocation de diffuser la culture partenariale entre les différentes communes. Elle s’investit dans cette mission essentielle visant à développer et à renforcer les capacités de ses membres pour faire des collectivités territoriales, des outils depuis la base. Elle vise également à faciliter le lien entre les collectivités et les partenaires financiers.



Ainsi, la coopération décentralisée et la gouvernance des collectivités territoriales sont aussi, des objectifs essentiels pour cette structure regroupant des maires de sensibilités politiques différentes.



La parole a été donnée aux experts en décentralisation notamment, qui devront démontrer de manière technique, la pertinence ou l’utilité de cette nouvelle association que Yewwi Askan Wi a lancée hier.



Il faut d’abord préciser que le fait de mettre en place une entité parallèle n’est point une nouveauté. En 2009, quand Benno Siggil Sénégal a gagné les grandes villes, il avait voulu créer une autre AMS. Les élus se sont retrouvés ensuite autour d’une table pour éviter toute sorte de scission en mettant en place un bureau paritaire (qui regroupe notamment tous les maires des différentes sensibilités politiques). Alioune Badara Diouck, expert en décentralisation, nous parle bien du droit de toute personne de s’associer. Cependant, il rappelle que l'AMS joue le rôle de renforcement de capacités des élus, joue le rôle de solidarité et est bien présente au niveau international tout en consolidant la démocratie locale. « Je pense que l’idéal serait de rapprocher les deux parties pour que l’AMS puisse jouer son rôle. D’où la pertinence de la médiation et de se mettre autour d‘une table. Bref, il faut maintenir cette dynamique territoriale qui pourrait bien représenter les collectivités au niveau international », considère-t-il.

Bertrand Baldé abondera dans le même sens. En effet, il ira plus loin en se demandant même la pertinence de cette nouvelle entité annoncée. « Cette annonce peut être un coup politique, mais sur la pertinence je me pose des questions. Le combat principal pour moi, c’était d’être au sein de l’Association des Maires du Sénégal et de mener le combat », considère notre interlocuteur qui n’omet pas de rappeler l’expérience de cette structure concurrencée qui a l’habitude de travailler avec les autres structures comme le PNDL, l’ADM, ainsi qu’avec d’autres programmes de l’État. Est-ce que des structures étatiques et non-étatiques peuvent directement s’adresser au REELS ? C’est toutefois un choix qui s’offrira à ces structures pour voir si travailler avec toutes les entités associatives en même temps est pertinent.

En réalité, l’impact en terme qualitatif n’est pas probant avec le REELS. Pour l’expert, nous confiant ses impressions sur la mise en place de cette nouvelle association, la coalition Yewwi Askan Wi a certes gagné des villes stratégiques, mais n'a pas le poids nécessaire pour pouvoir peser comme le fait l’AMS.

Cette initiative devient politicienne. C’est du moins l’avis de Mamadou Albert Sy, politologue. « En voulant remplacer l’association des maires du Sénégal par leur réseau, Yewwi verse dans la politique politicienne. Pour l’analyste politique, la coalition Yewwi Askan Wi est bien tenue à participer aux activités de l'Association des maires du Sénégal car, il faut savoir qu’il n’y a pas de maire de l’opposition ou du pouvoir. Le maire est élu pour son mandat.

Le risque dès lors, serait que cette dispersion pourrait être à l’origine d’une mauvaise gestion des affaires locales. Cependant, il serait pertinent selon notre interlocuteur, de se poser la question suivante : Est-ce que l’idée n’est pas d’aller aux législatives et si, Yewwi Askan Wi est majoritaire, qu’elle se radicalise pour mieux dissoudre l’AMS ? Toutefois, cette hypothèse est bien pour le long terme. Pour le moment, l’idée serait de se battre en interne, au sein de cette association créée depuis 1958 pour imposer sa marque. Pour se résumer, l’opposition a plus à perdre qu’à gagner.

Cheikh Diop, lui également, estime qu'unis, les élus sont plus forts. Mais il tiendra à préciser que les attentes de l’AMS sont énormes. « Aujourd’hui nous avons besoin de renforcer davantage la gouvernance locale. Les priorités sont bien ailleurs. « Il est bon de s’allier de se regrouper etc., mais nous attendons des actes concrets pouvant demeurer une valeur ajoutée dans le cadre de la gouvernance locale... »