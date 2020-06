Création de nouvelles AMP, gestion, missions : le MEDD fait le point

Le Président de la République Macky Sall a signé les decrets potrtant création de quatre nouvelles aires marines protégées. Il s’agit en réalité de l’extension de l’AMP du Gandoule et la création des Aires Marines Protégées de Somone (Département de Mbour), de Kaalolaal Blouf (Département de Bignona) et celle de Gorée (Dakar-Plateau, Hann/Bel-Air, Thiaroye Sur Mer, Mbao et Rufisque). Ces zones qui contribuent à la préservation de la biodiversité en général et des ressources côtières et marines désormais au nombre de 14 au Sénégal, contribuent à l’atteinte des objectifs internationaux du Sénégal. « Nous avons un objectif de faire plus », a ainsi indiqué le ministre Abdou Karim Sall qui ajoute qu’il sera mis en place prochainement leur gouvernance et la mobilisation des moyens pour assurer leur protection.