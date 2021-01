Création de la « Super League » : La FIFA et Cie mettent leur veto et avertissent les clubs récalcitrants.

« À la lumière des récentes spéculations médiatiques sur la création d'une «Super League» européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhaitent une fois de plus réitérer et insister fortement sur le fait qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération concernée. Tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition ne serait par conséquent pas autorisé à participer à une compétition organisée par la FIFA ou leur confédération respective. »



« Conformément aux statuts de la FIFA et des confédérations, toutes les compétitions doivent être organisées ou reconnues par l'organisme compétent à leur niveau respectif, par la FIFA au niveau mondial et par les confédérations au niveau continental. À cet égard, les confédérations reconnaissent la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, dans son format actuel et nouveau, comme la seule compétition de clubs au monde, tandis que la FIFA reconnaît les compétitions de clubs organisées par les confédérations comme les seules compétitions continentales de clubs. »



En octobre 2020, le président du FC Barcelone, Bartomeu avait déjà soulevé lors d'une conférence de presse, l’idée de création de la fameuse Super League avec comme l’un des potentiels clubs fondateurs, le FC Barcelone.