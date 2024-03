Création d’une nouvelle monnaie… « Le Sénégal n’a pas encore les moyens de… » (Amadou Bâ)

Le débat sur la création d’une nouvelle monnaie africaine a été une nouvelle fois agité ce vendredi lors d’un entretien entre le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Amadou et la presse nationale et internationale, au musée des civilisations noires.



« Je pense que le débat sur la monnaie a toujours été soulevé ça et là sans qu’on ne donne les raisons pour lesquelles on devrait avoir propre monnaie (…) L’Afrique est à l’heure de l’intégration je pense qu’on a une union monétaire qui a connu des évolutions (…) on doit rester ensemble entre africain (…) Le Sénégal n’a pas encore les moyens, les capacités susceptibles de lui permettre aujourd’hui de faire ce changement (...) Je pense que c’est une hérésie, l’Afrique est à l’heure du regroupement » a-t-il indiqué.