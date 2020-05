Covid-Organics : les échantillons offerts au Sénégal convoyés par la Guinée Bissau.

À l’aéroport d’Antananarivo, c’est le ballet des avions envoyés par différents présidents africains pour venir chercher le « remède » malgache contre le Covid-19. Après la Guinée Équatoriale qui a récupéré son don d’une tonne et demi, la Guinée Bissau a envoyé une délégation conduite par le ministre de la Défense pour non seulement prendre le lot destiné à son pays, mais aussi au reste des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.



La cérémonie de remise des dons qui s'est tenue ce vendredi 1er mai à Antananarivo, a été l'occasion pour le président malgache de dire son honneur de mettre à la disposition des Etats de l'Afrique de l'Ouest en plus de la République démocratique du Congo, des cartons du Covid-Organics qu'il a présentés comme un remède à but préventif et curatif contre le Covid-19. À charge maintenant pour la Guinée Bissau qui a déplacé un avion de faire la distribution dans ces différents pays, dont le Sénégal. Il faut rappeler que le président Macky Sall a été l'un des premiers à féliciter Andry Rajoelina et Madagascar pour cette découverte.



Dans un entretien par visioconférence, le chef de l'Etat sénégalais avait manifesté l'intérêt du Sénégal à disposer de quelques échantillons pour tester le remède malgache. Une demande acceptée par son homologue malgache qui vient de matérialiser sa promesse en remettant les cartons destinés au Sénégal à la Guinée Bissau. C’est dire que notre pays devrait entrer en possession du Covid-organics même si dans un premier temps, il s’agira d’établir son efficacité avant une éventuelle distribution aux malades, voire à la population.