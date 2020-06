La lutte contre la covid-19 doit être entre les mains de la communauté. En insistant sur cette phrase, le professeur Moussa Seydi invite la population à être plus responsable quant à la gestion de la maladie à coronavirus. Il invite les uns et les autres à éviter la stigmatisation qui est très dangereuse pour les malades qui tardent à aller se faire consulter.



Pour le professeur Seydi, il y'a des patients graves qui refusent d'aller à l’hôpital pour cause de stigmatisation ce qui est grave d'ailleurs pour le malade qui se cache pour mourir mais aussi pour son entourage.



Il renseigne qu'il y'a même parmi ses malades des personnes qui travaillent dans le système de la santé, mais qui refusent de se faire soigner. Et cette forme de stigmatisation est un danger car cela pourrait réduire à néant leur lutte. Il se félicite des malades qui ont accepté de témoigner à visage découvert pour sensibiliser sur les méfaits de la maladie, car la prévention est importante dans ce contexte. Le traitement est essentiel pour la prise en charge afin d’éviter des complications. Une prise en charge qui nécessite bien sûr des moyens.



La lutte entre les mains de la communauté nécessite essentiellement le respect des mesures barrières pour éviter plus de malade, car autant le nombre de cas augmente, autant le nombre de décès peut s’accroître...