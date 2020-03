Covid-19 et confinement : Quand le « PQ challenge » contamine les stars du foot…

La pandémie du coronavirus et le confinement semblent donner des idées à certains. Notamment nos amis footballeurs professionnels et autres amateurs du ballon rond. À défaut de pouvoir suivre leurs stars adorées sur les terrains de football abandonnés à cause de la suspension des championnats (Italie, Espagne, Angleterre, France, Allemagne…), les fans peuvent quand-même se divertir sur les réseaux sociaux où le « Stay at home challenge » ou « PQ challenge » fait rage. !







Communément appelé « Stay at home » à la base, le concept a vite évolué pour devenir le « PQ challenge. » Ce drôle de défi consiste tout simplement à se filmer (avec son Smartphone) dehors ou dans son appartement en train de faire des jongles avec un rouleau de papier toilette. Plus cet exercice improbable dure, mieux c’est ! En quelques jours, le challenge s’est propagé telle une « pandémie » qui a fini de contaminer la toile.







Une curieuse trouvaille pour tuer le temps qui a vite fini de rendre folle toute la toile (Twitter, Instagram, Snapchat) en ces temps morbides. Avec la possibilité de se défier entres amis et coéquipiers, les célébrités du football se sont vite pris au jeu, relevant avec humour et ingéniosité le challenge spécial papier toilette.





D’ailleurs, à ce jeu une fois de plus, la star planétaire du football, Lionel Messi semble exceller. En effet, la « Pulga » qui s’est prêtée au jeu, a brillamment relevé le « PQ challenge » en réussissant pas moins de 20 jongles dans son salon. Une véritable prouesse pour le sextuple ballon d’or européen qui démontre qu’il n’est pas à l’aise qu’avec un ballon de foot. Une belle trouvaille pour fuir les fantômes du confinement…