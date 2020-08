Covid-19 au Sénégal : Les chiffres chocs du pays.

Le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a fait face au peuple sénégalais pour décliner les nouvelles mesures prises dans le but de contraindre la propagation du covid 19 qui prend de jour en jour des proportions inquiétantes. Au préalable, le ministre a présenté un bilan avec des chiffres qui font froid au dos.







Les chiffres publiés quotidiennement par le ministère de la santé montrent à la date du 07 août, un cumul de 10.887 personnes infectées dont 225 décédées. L’analyse par région a montré selon le ministre, que les 4 régions respectives à savoir Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor, présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir.







Dakar est en tête avec 8.085 personnes infectées soit 7%, elle est suivie de la région de Thiès avec 1.123 cas au covid-19 soit 10%, vient ensuite la région de Diourbel avec 688 contaminées soit 6,3% et la région de Ziguinchor vient en dernière position avec 279 infectées soit 2,6%. Le cumul de ces chiffres rien que pour ces 4 régions donne un résultat total de 10.175 personnes infectées soit 93,4% des 10.887 contaminées.







LES CHIFFRES DE LA MORT







Concernant les personnes décédées des suites de la maladie à coronavirus sur l’ensemble du territoire national selon les chiffres officiels, le ministre renseigne que sur les 213 décédées 2 sont relevés dans la tranche d’âge de 5 à 19 ans, 8 dans la tranche d’âge de 20 à 39 ans, 45 de 40 à 59 ans et 158 sont dans la tranche d’âge de plus de 60 ans. Aly Ngouille Ndiaye de préciser que seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6.000 malades sont décédés contre 203 décès sur 4.614 sur la cible des plus de 40 ans avec un chiffre alarmant de 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans.



Pour une explication de ces résultats, le ministre confie que les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et que ces derniers en meurent.