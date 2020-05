Covid-19 à Ziguinchor / Une prostituée bissau-guinéenne testée positif à la Covid-19, sa concitoyenne, le gérant et son personnel mis en quatorzaine et les potentiels clients recherchés

Au moment où Dakaractu rassurait les populations de la ville de Ziguinchor de l’inexistence de cas contacts parmi les trois cas importés venus de Guinée Bissau, deux dames en provenance dudit pays étaient déjà dans une auberge de la ville en train d’exercer le plus vieux métier de la planète.



Informées de leur présence sur le sol de la capitale sud du pays, les autorités les ont cueillies et isolées. À l’issue des tests réalisés sur elles, il n’y a qu’un seul prélèvement qui est revenu négatif.



À préciser que les autorités non seulement ont fermé cette auberge qui exerçait dans la clandestinité, mais encore, elles ont mis en isolement tout le personnel de la structure et toutes les autres dames qui faisaient clandestinement « la prostitution ». Pour le gérant et son personnel avec l’autre dame, leurs résultats sont revenus négatifs. Mais pour plus de précaution, les autorités ne les ont pas libérés. Ils ont été tous mis en quatorzaine en attendant les résultats du second prélèvement.



Elles, les deux bissau-guinéennes sont entrées illégalement dans la ville. Elles ont été signalées aux autorités.



Selon des sources bien au parfum de la situation, à la fin de leur quatorzaine et sa guérison, tous, ils seront arrêtés et mis sous mandat de dépôt pour exercice illégal d'activité de prostitution en cette période d'état d'urgence. Les autorités sont à la recherche d'éventuels clients considérés comme des contacts à haut risque...