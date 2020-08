Covid-19 à Ziguinchor / La région atteint un record de 9 cas communautaires et 17 cas en 24 heures.

Pour la première fois, la région de Ziguinchor enregistre 09 cas de covid-19 ce samedi. Un record jamais atteint. Le dernier record c’était hier avec 06 cas. C’est Bignona qui avait la palme avec 04 cas, Ziguinchor et Oussouye 01 cas pour chaque département. Tous des cas communautaires.



Et ce record a été battu ce samedi avec 09 cas communautaires. Et encore le département de Bignona prend la plus grande part avec 05 cas et 04 à Ziguinchor.



En somme en 24 heures, la région de Ziguinchor enregistre 17 cas communautaires.







Actuellement le centre de traitement épidémiologique de Ziguinchor compte 25 cas sous traitement.