Covid-19 à Ziguinchor / Deux clients de l’auberge où les prostituées ont été cueillies, activement recherchés.

Depuis la confirmation de la prostituée à la covid-19, les autorités ont lancé un SOS aux potentiels clients de la dame de se présenter. Mais jusqu’ici rien, aucune réponse à l’appel.



Les autorités ont été mises au parfum que la veille de leur descente dans l’auberge, deux autres hommes avaient fréquenté le lieu et ont quitté le même jour, la veille de la Korité, le vendredi 20 mai dernier. Du coup, ils sont recherchés au même titre que les clients des deux prostituées qui malheureusement, jusqu’à présent, ne se sont pas signalés.



L’autre hic auquel sont confrontées les autorités sanitaires de la région, c’est que les seconds prélèvements de la copine de la prostituée testée positif, du gérant et du propriétaire de l’auberge sont toujours attendus depuis maintenant une semaine.



Le redoutable et agaçant cas communautaire qui avait éclaboussé la quiétude de tout le pays est finalement sorti de son hospitalisation et rentré à Kaolack comme le supposent nos informateurs.



Le centre de traitement de Ziguinchor compte à ce jour jeudi 28 mai 2020 à 17 heures, 05 cas sous traitement : 04 importés, et un cas communautaire.