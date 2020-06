La région de Tambacounda a enregistré son premier cas de covid-19, le 02 Avril 2020. Le malade est situé dans le village de Kane Hambé, arrondissement de Boyingal Bamba, commune du même nom, dans le département de Goudiry. Sitôt les résultats connus, le chef de l'exécutif régional a pris des mesures draconiennes, pour limiter au maximum la propagation du virus. En plus de l'interdiction de circuler entre les villes du département et en dehors, le Gouverneur Mamadou Oumar Baldé, a envoyé sur les lieux, les services d'hygiène pour désinfecter et la maison du malade et même de tout le village, avant de désinfecter le centre de santé ayant accueilli le patient à Goudiry.



Apres Kane Hambé, c'est le village de Feteniebé, toujours dans le même département, qui s'est réveillé avec le virus. Peu de temps après, ce sera au tour de la commune de Tamba d'être frappée par la covid-19. Heureusement, ce 13 juin 2020, le dernier des 85 malades, que comptait la région a été déclaré guéri. La région quitte ainsi, la zone rouge, après 2 mois et une semaine de lutte féroce contre la maladie.



Dans cet entretien exclusif accordé à Dakaractu, le chef de l'exécutif régional, revient globalement sur la stratégie qui avait été adoptée avant l'apparition de la maladie dans la région, sur la réponse médicale apporté dès l'apparition du 1er cas le 2 Avril 2020, mais aussi sur le rôle des forces de défense et de sécurité. Sur la nature des soutiens apportés aux couches vulnérables et aux indigents. Et pour finir, M. Oumar Mamadou Baldé, après avoir gagné une bataille, a lancé un message aux populations et aux autorités étatiques.