Covid-19 à Diourbel / Seul Bambey n'a pas enregistré de cas sur un total du jour de 15 nouveaux infectés.

Mbacké et Diourbel ont enregistré dans le décompte de ce vendredi 05 juin 2020, chacun un nouveau cas de covid19. Et c'est respectivement un cas issu de la transmission communautaire et un contact suivi.



Touba a connu une petite hausse avec un total de 13 cas nouveaux dont 06 issus de la transmission communautaire.



05 malades jusque-là traités au centre de Touba Toscana ont été testés négatifs et déclarés guéris.





Bilan de ce jour : 05/06/2020

Région de Diourbel



Total Cas Confirmés : 15



- DS Touba : 13 Cas Positifs

07 Contacts

06 Communautaires

- DS Mbacké : 01 Cas Positif

00 Contacts

01 Communautaire

- DS Diourbel : 01 Cas Positif

01 Contact

00 communautaire

- DS Bambey : 00 Cas Positif

00 Contact

00 Communautaire

- Guéri : 05 (Touba Toscana)

- Décès : 00