Covid-19 / Yène : La FSF appuie la commune dans sa lutte contre la pandémie et annonce la construction de la tanière des lions.

Dans ses moments d'incertitude liés à la pandémie du COVID-19, le comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football a apporté sa contribution à la lutte contre le Coronavirus dans la communauté de Yène avec un don en Kits alimentaires et masques. Ce geste, selon le président de la federation sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, entre dans le cadre des action sociales de la FSF.



Occasion pour lui d'annoncer la construction de la tanière des lions. En effet, selon le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, « en comité exécutif nous avons parlé d'ériger la construction de l’hôtel fédéral ou bien du centre d'hébergement haut standing dans le but de faire en sorte que l’équipe nationale A puisse avoir sa propre tanière dans le Centre Jules François Bocandé ».



Me Augustin Senghor de poursuivre que « finalement, nous aurons parachevé notre volonté commune avec le maire qu'on avait émise il y a 10 ans de faire de Yène / Toubab-Dialaw, la capitale du Football Sénégalais."



Par ailleurs, le maire de la commune de Yène, Gorgui Ciss s'est réjoui du soutien de la Fédération Sénégalaise de Football envers sa population en cette période difficile. Cette rencontre a eu lieu ce vendredi 05 juin 2020 à Yène...