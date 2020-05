Covid-19 / Reprise des cours : « On va réquisitionner tout ce qu'on a comme ‘’Car’’ pour transporter les enseignants à partir du 26 mai » (Mamadou Talla, MEN)

Si le problème des élèves concernés pour la reprise des cours à partir du 2 juin est déjà réglé, reste encore à l’État de se pencher sur une autre équation non moins importante, celle de mettre en place un dispositif permettant aux enseignants de rejoindre leurs lieux de service. À cet effet, le ministre de l’éducation nationale, M. Mamadou Talla a informé que « le dispositif est complet parce qu'il faut d’abord du matériel, des intrants et toute la partie pédagogique. Ainsi, l’État a donc pris la disposition de répertorier les enseignants qui sont hors de leur lieu de service, qui sont au nombre de 19.000 enseignants et il y a aussi des élèves qui doivent rejoindre leurs écoles. On a travaillé sur ce fichier avec le ministre du Transport et on va réquisitionner tout ce qu'on a dans le patrimoine national comme ‘’Car’’ pour transporter ces enseignants à partir du 26 mai 2020 ».