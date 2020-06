Covid-19 : Qui sont les casques bleus de la Minusma emportés par la covid-19 au Mali

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, a connu ses deux premières victimes de la Covid19. Deux de ses membres ont perdu la vie. Il s’agit du Lt-Colonel Carlos Moises GUILLEN ALFARO du Salvador et du Colonel Savy SAR du Cambodge, décédés respectivement à Bamako et Gao, les 28 et 29 mai 2020 à la suite de COVID-19. À ce jour, 43 membres du personnel ont déjà été guéris, il reste donc à ce jour 64 cas positifs actifs qui sont tous isolés et qui reçoivent les soins adéquats, a révélé en conférence de presse le porte-parole de la Minusma Olivier Salgado...