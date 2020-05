Covid-19 : Peur bleue à l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.

Une grande inquiétude plane sur l'hôpital Youssou Mbargane de Rufisque. En effet, une dame âgée de 67 ans a été testée positive à la covid-19 ce lundi 25 Mai. Cette dernière, demeurant à Arafat, un quartier populeux de la localité, souffrait d'hypertension artérielle et de diabète. Vendeuse de jus, elle aurait séjourné quelques jours dans les locaux des urgences, à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Seize (16) agents de santé (14 des services d’urgence et 2 de la médecine) ont été mis en quarantaine, mais à domicile.



Sur place, la direction a pris de nouvelles mesures pour renforcer la protection et sensibiliser les gens. L’hôpital a procédé à une réorganisation interne pour parer à toute éventualité. L'hôpital a aussi été désinfecté par les services d’hygiène...