Covid-19 / Pénurie artificielle et hause des prix des denrées alimentaires : Macky rassure et assure un approvisionnement régulier.

L'une des plus grandes préoccupations liées à la crise socio-économique engendrée par la pandémie du coronavirus reste la flambée des prix des denrées de première nécessité, et les pénuries de ces produits indispensables aux populations. Face à ce cas de figure qui commence à apparaître au fil de l'évolution de la crise sanitaire, l'État du Sénégal a déployé le programme de résilience économique et sociale.



En effet, pour pallier pareille éventualité, le président Macky Sall a annoncé ce mercredi 3 avril, lors de son message aux sénégalais, que : « Le Programme de résilience économique et sociale permettra d’assurer l’approvisionnement régulier du pays en hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques, et denrées de première nécessité. »



Ainsi,« le gouvernement veillera particulièrement à lutter contre toute pénurie artificielle et hausse indue des prix. L’ensemble des dépenses liées à la mise en œuvre du Programme de résilience économique et sociale seront couvertes par le Fonds de Riposte contre les Effets du COVID-19, FORCE-COVID-19, doté de mille milliards de FCFA, financé par l’Etat et des donations volontaires. » Une annonce rassurante en attendant d'avoir une idée plus précise de ce programme et la manière dont il sera mis en œuvre dans les jours à venir...