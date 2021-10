Covid-19 / Namibie vs Sénégal : Les "anglais" de la tanière pourront rallier l'Afrique du Sud sans risque selon le président de la FSF...

À partir du mardi 11 octobre l'Afrique du Sud ne sera officiellement plus sur la liste rouge de Royaume-Uni, concernant les pays considérés comme à risque à cause de la pandémie de la Covid-19. Une décision qui fait les affaires de la fédération sénégalaise de football qui pourra compter sur les internationaux précisément ses "anglais" dont Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Édouard Mendy et Nampalys Mendy. Tous étaient quasiment dans l'incertitude pour ce voyage vers à Johannesburg. Chose réglée si l'on en croit les éclairages d'Augustin Senghor, le président de la Fsf qui a informé que la délégation quittera Dakar ce dimanche 10, vers 12h00 pour arriver en terre sud-africaine dans le nuit du dimanche au lundi. Et, ainsi tomber sous le régime de la levée des restrictions que le royaume Uni avait établi s'agissant des personnes en provenance de l'Afrique du Sud en direction de l'Angleterre.