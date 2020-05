Covid-19 / Les trois cas importés n’ont aucun contact à Ziguinchor

Depuis 48 heures, l’inquiétude, l’angoisse et le désarroi se lisent sur les visages de la population de la capitale du sud, Ziguinchor. Des sentiments manifestés par les habitants de la ville qui sont angoissés par l’annonce de cas importés de la Covid-19.

Des cas qui viennent de la Guinée Bissau. Deux mauritaniens de souche dont la personne malade qui a un rendez-vous à Dakar pour une intervention chirurgicale. Il est âgé de 63 ans, et détient un laissez-passer dûment signé par l’ambassade du Sénégal à Bissau pour lui et son accompagnant âgé de 61 ans.

Ils ont accepté de se faire isoler une fois à la frontière pour les besoins de contrôle du coronavirus.



Le troisième cas importé déclaré ce samedi est un sénégalais basé en Guinée Bissau depuis sa retraite dans l’administration sénégalaise et qui a voulu rentrer au pays. Lui aussi, détient un laissez-passer dûment signé par la représentation diplomatique du Sénégal au pays de Amilcar Cabral. Il est bien noté dans un document administratif parcouru à Dakaractu que le sieur, originaire de Ziguinchor, veut rentrer dans sa ville pour se faire soigner.

ll a été informé et a accepté d'être testé et mis en quarantaine si nécessaire une fois à la frontière par les autorités sanitaires.



Donc en résumé, ces trois cas importés n’ont aucun contact à Ziguinchor.

Les autorités de la région rassurent la population qu’ils n’ont été en contact avec personne dans la capitale sud, car interceptés à la frontière avec leur consentement puis mis en isolement...