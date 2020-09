Covid-19 : Les médecins contractuels boudent les Cte dans 72 heures, si...

Les médecins contractuels des CTE dans le cadre de la lutte contre la COVID 19 ont écrit une note d'information au ministre de tutelle pour dénoncer leurs conditions de travail.



Dans la lettre dont Dakaractu a reçu copie, les médecins ont manifesté leur colère et dénoncé ce traitement irrespectueux à leur égard. C'est pourquoi ils comptent aller jusqu’au bout pour rentrer dans leurs droits, deux mois sans salaire et 4 mois sans motivation des forces covid. Ainsi, ils donnent un ultimatum de 72 heures.



“Toutefois nous requérons une satisfaction de ces réclamations dans les plus brefs délais (d’ici 72 heures). Au-delà de cette période une cessation immédiate des activités sera effective à compter du Vendredi le 02 Octobre 2020 tout en prenant à témoin l’opinion publique de par une médiatisation ouverte” lit-on.



Les médecins contractuels s'expliquent dans la lettre adressée au ministre. “ En effet, après avoir constaté notre étonnante exclusion concernant la motivation CTE, nous vivons à nouveau une situation très éprouvante et pour cause un retard de salaire de (2) deux mois”.



Ils précisent que malgré leur situation, “nous avons tant bien que mal assuré la continuité des soins, conscients de notre sacerdoce qui est d’accompagner l’État dans ses efforts pour cette lutte...”