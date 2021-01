Covid-19 : Les facteurs à l’origine de la recrudescence des cas de contamination (Sneips).

Après une baisse rassurante du nombre de cas enregistrés de Covid-19 au Sénégal, le mois de décembre dernier a contrasté avec une recrudescence de la maladie, surtout dans les régions de Dakar et de Thiès. Une tendance haussière de la contamination liée à plusieurs facteurs, selon le Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (Sneips).



Il ressort de cette dernière structure plusieurs facteurs à l’origine du retour en force de la maladie dans le pays. Des causes que le Sneips dont le Dr Ibou Guissé est membre de l’équipe technique, a bien énuméré. Il s’agit, entre autres, des facteurs climatiques, c'est-à-dire la baisse de la chaleur. Cela est palpable hors du continent où la neige, le verglas et la fraîcheur dictent leur loi. Mais à ces facteurs, s’ajoutent : ‘’la réouverture des frontières pendant la deuxième vague dans les pays les plus touchées ; la baisse des activités de mobilisation communautaire entraînant une faible appropriation de la riposte par les populations ; la persistance du déni de la maladie ; la faible perception du risque par les populations liées à la croyance. Une croyance, selon laquelle, les peuples noirs sont très résistants ; la théorie de conspiration de l’épidémie au niveau international’’. Là, sont autant d’éléments que révèle une note du Sneips intitulée ‘’Orientation en Communication sur les risques et l’engagement communautaire (Crec) des community manager (gestionnaire des sites internet et blogueurs).



La démotivation des populations n’est pas en reste. Cela, suite à un relâchement dans la surveillance des mesures de protection dans les structures recevant du public. Elle constitue un des facteurs favorables à cette propagation et surtout cette recrudescence de la maladie. Il en est de même, ‘’la reprise des enseignements dans les écoles et universités sans mesures d’accompagnement continues ; l’autosatisfaction et l’autoglorification des populations après la distinction reçue par le Sénégal au niveau international sur le management de la riposte à la Covid-19 ; la diminution des activités de communication sur la nécessité de poursuivre les mesures de prévention après les grands événements religieux organisés ; la reprise des enseignements dans les écoles et universités sans hausse des cas ; le non-respect du port de masque par les autorités et leaders d’opinion’’.



La gourmandise des vendeurs et fournisseurs qui ont revu à la hausse le prix des masques et gels hydroalcooliques nécessaires à la lutte contre la maladie a profité à la maladie. Le Sneips relevant les facteurs ayant favorisé la recrudescence de la maladie, a cité, dans ce lot, ‘’le coût des masques et la non disponibilité du dispositif de lavage des mains dans les structures recevant du public ; la stigmatisation des personnes atteintes de Covid-19 et surtout de la mauvaise interprétation ou ignorance des textes religieux.