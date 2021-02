Covid-19 : Les chiffres alarmants du mois de janvier qui font craindre le pire...

La seconde vague de contamination s’est révélée plus meurtrière qu’auparavant. Cela est apparu dans les résultats des examens virologiques présentés au cours du mois de janvier passé. Au regard de la courbe de croissance de ce mois de janvier, l’on note 218 décès parmi les 7.382 malades affectés par la Covid-19 sur un effectif de 61.306 tests effectués. Et dans ce lot, 4.534 cas issus de la transmission communautaire et 4 cas importés, ont été relevés, selon le constat fait par Dakaractu. Par contre, 4.716 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.







Cependant, un regard détaillé des données permet aussi de voir que, durant les 15 premiers jours de ce nouvel an, quelques 3.256 nouveaux cas ont été recensés sur un total de 26.442 tests réalisés entre le jour de l’An (vendredi 1er janvier) et le vendredi 15 janvier. Parmi ces cas, 79 décès de personnes affectées par la Covid-19 ont été enregistrés. Cette situation de la Covid-19 dénote une hausse notoire, comparée au dix mois précédents où il a été recensé 19.140 cas déclarés contaminés dont 410 décès, 1.475 sous traitement et 17.254 rétablissements.







Quant aux deux dernières semaines, les chiffres montrent qu’elles ont été plus macabres. 122 décès ont été enregistrés durant cette période du 16 au 31 janvier. Période au cours de laquelle il est identifié, sur quelques 34.864 tests effectués, 4.126 cas positifs dont 1.541 cas contacts et 2.441 issus de la transmission communautaire. Les patients guéris s’élèvent à 3.062. Ce qui dénote globalement une augmentation de 3.785 patients, ces 15 derniers jours.







Au finish, ce sont, rien que pour ces 4 dernières semaines, 7.382 personnes testées positifs à la Covid-19 sur 61.306 tests effectués et 218 décès déplorés représentant le 1/3 de ce bilan macabre engendré par cette maladie à coronavirus qui tourne autour de 638. Le nombre de guérison enregistré a un peu suivi la même tendance. Pour preuve, ce sont 4.716 cas de guérison (soit près du 1/5 des patients qui ont été hospitalisés) sur un effectif estimé à 22.145 contrôlés négatifs et déclarés guéris, à ce jour.