Covid-19 : Les agents des eaux et forêts dotés de produits de protection par les retraités de l’administration forestière

L’Association des Retraités de l'Administration Forestière du Sénégal (ARAFS) a remis à la Direction des Eaux et Forêts un lot de mille masques, des poubelles et divers autres équipements de protection. Une aide destinée aux agents des eaux et forêts dans les brigades et les triages, postes forestiers installés dans des communes, pour la surveillance. La Direction des eaux et forêts avait par ailleurs déjà appuyé la force Covid 19 en remettant un chèque de 30 millions de francs CFA au ministre de l’environnement Abdou Karim Sall.