Covid-19 : Le gouverneur de Kaolack annule le concert de Wally Seck.

Ce concert a été prévu au lendemain de la Tabaski. Mais le gouverneur de la région de Kaolack a décidé d'annuler sa tenue dans la ville de Mbossé et dans toute la région pour des raisons sanitaires.



Pour éviter la propagation du virus dans le Saloum, Alioune Badara Mbengue a décidé d'annuler purement et simplement ce rassemblement.



À rappeler que le stade de Kaolack a été réquisitionné pour les besoins de ce concert et que tous les moyens logistiques ont été déjà déployés à cet effet..