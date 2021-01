Covid-19 : Le coronavirus a emporté 480 vies au Sénégal dont 15 maires.

Le nouveau coronavirus a continué mardi sa propagation, fauchant des vies aux quatre coins du pays, dont celle d’autorités municipales. Malgré des mesures de confinement qui concernent Dakar et Thiès, les bilans sont de plus en plus lourds : pas moins de 15 morts du côté des mairies, depuis le début de la pandémie, si l’on en croit des sources concordantes.



Des édiles présentant des comorbidités, ont été emportés par la maladie. D’autres, qui n'appartiennent pas à la catégorie des populations à risque, ont été déclarés guéris.



Beaucoup d’autorités municipales ont été victimes d'une forme grave du Covid-19, qui a nécessité leur hospitalisation pendant quelques nuits en réanimation puis une longue convalescence. Ainsi, Bamba Fall, Aliou Sall, Amadou Mame Diop ne sont pas les seuls responsables politiques de premier plan à avoir contracté le Sars-CoV-2.



L’on apprend que la pandémie du coronavirus se propage aussi, lors des cérémonies de remise de dons de matériel organisées par les municipalités. D’ailleurs, beaucoup d’autorités municipales ont annoncé avoir été contaminées au coronavirus.



Ce qui a entraîné la mise à l'isolement de plusieurs responsables politiques de Communes d’arrondissement, à Dakar comme dans les régions, selon une source de leur entourage. Les circonstances dans lesquelles ces édiles ont été exposés au coronavirus n'ont pas été déterminées, mais l’on peut croire que certains ont été « possiblement contaminés » lors des rencontres avec les populations.



Comment amoindrir le danger tout en maintenant la possibilité d'activités sociales? Toujours est-il que les mairies peuvent être considérées comme des lieux exposant le public au plus grand risque de contamination.