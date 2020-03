Covid 19- Le Groupe Kirène répond à l’appel du Président de la République

Le Groupe Kirène, dans son engagement à contribuer au mieux-vivre des Sénégalais, tient à soutenir le combat contre le COVID-19 et se mobilise aux côtés de l’Etat du Sénégal et des sénégalais. Dans le contexte de cette épidémie qui touche actuellement le territoire national, le Groupe Kirène répond plus que jamais présent à l’appel du Président de la République, son Excellence Macky Sall, et participe à l’effort national par une donation de 200 millions de FCFA destinée au Fond de Riposte et de Solidarité FORCE-COVID-19. Nous traversons une épreuve commune qui nécessite un engagement à la mesure des efforts consentis par tous. Au quotidien, et particulièrement dans le contexte actuel, le Groupe Kirène poursuit et renforce ses actions de soutien à la population mais aussi aux établissements de santé notamment à Fann, Diamniadio et Touba à travers une importante distribution d’eau minérale, pour les personnes touchées par l’épidémie et le personnel soignant. Toutes nos ressources sont également mobilisées pour renforcer l’approvisionnement en eau minérale, lait UHT et jus dans les points de vente habituels, sur l’ensemble du territoire national, ceci dans le respect des dispositions prises par les autorités sanitaires et le ministère des transports. Ensemble, soyons solidaires, engageons-nous. Le Groupe Kirène